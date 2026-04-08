JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dirut MIND ID Raih Penghargaan Green Leadership Dari KLH

Rabu, 08 April 2026 – 22:00 WIB
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menerima penghargaan Green Leadership dari Kementerian Lingkungan Hidup. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin meraih penghargaan Green Leadership dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan itu diraih pada ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2025.

Maroef merupakan tokoh pemimpin dari perusahaan Grup MIND ID yang berhasil meraih penghargaan pengelolaan lingkungan hidup dengan perolehan 2 PROPER Emas dan 2 PROPER Hijau dari sejumlah entitas anggota MIND ID.

Baca Juga:

Grup MIND ID termasuk perusahaan yang menghadirkan inovasi sosial dan lingkungan yang berdampak positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Penghargaan tersebut menjadi bukti dari komitmen kuat terhadap penerapan prinsip keberlanjutan di sektor industri pertambangan.

Green Leadership merupakan penghargaan khusus yang menyoroti peran tokoh pemimpin badan usaha dalam mendorong transformasi hijau, efisiensi energi, serta komitmen jangka panjang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan dampak lingkungan.

Baca Juga:

Kepemimpinan yang kuat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan meraih kinerja lingkungan unggul, termasuk dalam pencapaian PROPER.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penghargaan PROPER diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya nyata dunia usaha dalam menjalankan tata kelola lingkungan yang baik.

