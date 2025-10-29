Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dirut Pertamina Patra Niaga & Dirjen Migas Tegaskan Komitmen Layani Keluhan Konsumen

Rabu, 29 Oktober 2025 – 21:41 WIB
Dirut Pertamina Patra Niaga & Dirjen Migas Tegaskan Komitmen Layani Keluhan Konsumen - JPNN.COM
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat meninjau sejumlah SPBU di wilayah Jatim, Rabu (29/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dan Lemigas melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Jawa Timur pada Rabu (29/10).

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memastikan kualitas bahan bakar serta pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan.

“Terkait kejadian beberapa kendaraan konsumen yang mengalami kendala, kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan dan menyiagakan posko layanan konsumen di wilayah terdampak,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Mars Ega turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak atas ketidaknyamanan tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen yang mengalami ketidaknyamanan atas kejadian ini,” ucapnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami meninjau langsung SPBU di Gresik dan Surabaya untuk memastikan langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pertamina, termasuk mekanisme keluhan konsumen yang kini tersedia di SPBU,” ujar Laode.

Dalam peninjauan tersebut, Ditjen Migas dan Lemigas melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM.

Dirut Pertamina Patra Niaga dan Dirjen Migas meninjau langsung ke sejumlah SPBU di Jatim untuk menegaskan komitmen melayani keluhan konsumsen

TAGS   Pertamina  Pertamina Patra Niaga   Dirjen Migas  Mars Ega Legowo Putra  SPBU  keluhan konsumen  BBM 
