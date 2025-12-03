Dirut Pertamina Patra Niaga Pastikan Keselamatan Pekerja & Dukung Pemulihan Berjalan Cepat

jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan berdampak pada para pekerja di wilayah tersebut.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan pekerja dan meninjau kondisi di lokasi pengungsian pada Senin (1/12).

Dalam kunjungannya, Mars Ega menyempatkan diri berbincang dengan keluarga terdampak banjir yang harus mengungsi.

Mars Ega memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.

“Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujar Mars Ega dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Mars Ega mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana.