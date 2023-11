Dirut PNM Arief Mulyadi jadi CEO Terbaik versi Top BUMN Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi dinobatkan sebagai The Best CEO: Excellent In Sustainable Business Growth dalam penghargaan TOP BUMN Awards 2023.

Adapun acara itu diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat menerima penghargaan Arief menjelaskan sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) tercatat PNM telah menjaring 14,8 juta nasabah yang tersebar di 6.050 kecamatan, 434 kabupaten/kota, 35 provinsi.

Dia menyebut, masih ada 3 provinsi atau sekitar 90-80 kabupaten/kota yang belum tersentuh.

"Apresiasi yang diberikan justru menjadi lecutan bagi kami bahwa PNM harus terus tumbuh," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11).

Menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan akses dalam mengaktualisasikan kemampuan produktifnya yang didukung dari pembiayaan.

Arief juga mengatakan, di bawah kepemimpinannya, PNM berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnisnya.

Selain itu, PNM juga terus melakukan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.