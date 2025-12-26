Dirut Telkomsat: Satelit Merah Putih 2 Dirancang Sebagai Infrastruktur Strategis Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menghadirkan ‘Satelit Merah Putih 2’ sebagai bagian dari solusi sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk mendukung kepentingan strategis bangsa Indonesia.

‘Satelit Merah Putih 2’ bisa berperan sebagai tulang punggung komunikasi nasional dengan menyediakan komunikasi yang andal, baik di wilayah daratan, perairan, maupun udara di Indonesia.

Dengan cakupan yang menyeluruh dan didukung dengan 5 gateway berlokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang, Lampung, Tarakan, Kupang, dan Jayapura, ‘Satelit Merah Putih 2’ memastikan kedaulatan dan keamanan sistem komunikasi pertahanan.

Dalam konteks pertahanan nasional, ‘Satelit Merah Putih 2’ memiliki peran krusial dalam mendukung sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Intelijen, Pengintaian, dan Pengawasan.

Melalui konektivitas satelit yang aman dan stabil, ‘Satelit Merah Putih 2’ memungkinkan sinkronisasi sistem antar-satuan dalam operasi gabungan, penguatan jaringan antar-pos komando, serta pertukaran data dan komunikasi secara real-time, termasuk integrasi dengan radar dan wahana udara nirawak.

Kapabilitas ini menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan strategis dan respon cepat dalam berbagai skenario operasi pertahanan.

Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan kehadiran ‘Satelit Merah Putih 2’ merupakan wujud kontribusi nyata Telkomsat dalam mendukung kepentingan strategis negara.

“Satelit Merah Putih 2 dirancang sebagai infrastruktur strategis nasional yang mampu menghadirkan konektivitas aman, andal, dan berkelanjutan. Melalui satelit ini, Telkomsat berkomitmen mendukung penguatan sistem pertahanan nasional, khususnya dalam memastikan kesinambungan komunikasi di wilayah perbatasan, perairan, dan area strategis yang membutuhkan keandalan tinggi,” tutur Lukman.