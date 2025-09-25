Dirut TIKI Raih Indonesia CEO Excellence Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI), Yulina Hastuti meraih penghargaan Indonesia CEO Excellence Awards 2025.

Dengan pengalaman lebih dari 55 tahun melayani kebutuhan pengiriman di Indonesia, TIKI telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan kurir dan logistik yang memiliki jaringan luas, dengan lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.

Jaringan operasional TIKI mencakup puluhan kota besar dan ratusan kabupaten serta distrik di Tanah Air.

Dalam kepemimpinannya, Yulina mendorong TIKI menjalankan transformasi digital dan inovasi layanan secara menyeluruh sebagai respons atas dinamika kebutuhan pelanggan serta pesatnya perkembangan teknologi.

Transformasi ini mencakup penguatan ekosistem digital pada proses operasional secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan jaringan, sistem distribusi, hingga monitoring kinerja serta pengembangan aplikasi TIKI sebagai antarmuka pelanggan yang semakin terintegrasi dan intuitif.

Aplikasi ini dilengkapi berbagai fitur yang memudahkan transaksi, pelacakan pengiriman secara real-time, layanan penjemputan online (JEMPOL), hingga akses layanan pelanggan melalui beragam kanal digital.

Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga membangun kepemimpinan yang berlandaskan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan pengalaman pelanggan.

“Transformasi digital yang kami jalankan bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi tersebut menghadirkan kemudahan, kedekatan, dan pengalaman terbaik bagi pelanggan kami di seluruh Indonesia,” ujar Yulina Hastuti, Direktur Utama TIKI.