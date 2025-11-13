Disambut Antusias, Film Dopamin Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru berjudul Dopamin, persembahan Starvision dan Karuna Pictures, tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (13/11).

Setelah tayang perdana sebagai closing film di Jakarta Film Week (JFW) 2025, film Dopamin banyak dipuji oleh para penonton yang menyaksikan saat gala premiere dan special screening,

Film yang menjadi kolaborasi maut pasangan suami-istri Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon itu berhasil menghibur banyak penonton dan dianggap sebagai karya yang fresh.

Dopamin yang diproduseri Chand Parwez Servia dan disutradarai oleh Teddy Soeria Atmadja itu bahkan mendapat sambutan dan antusiasme tinggi.

Film tersebut dianggap mampu menghadirkan ketegangan yang seru dan memicu adrenalin hingga akhir dari petualangan mendebarkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, sebagai Malik dan Alya.

Saat film Dopamin menggelar special show di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Semarang, seluruh tiket pun terjual habis, yang membuktikan sambutan tinggi dari penonton Indonesia.

Menurut Angga, salah satu yang juga membuat film Dopamin diterima dengan baik oleh penonton karena film ini memiliki cerita yang dekat dengan masyarakat Indonesia, termasuk dirinya dan Shenina.

“Menurut aku ceritanya dekat banget. Kami berdua sebagai pasangan yang baru menikah, melihat kondisi karakter Malik dan Alya di film ini ada di titik yang sangat rendah di kehidupan mereka, aku bisa becermin. Ternyata memang hidup berumah tangga itu bisa ada di titik yang sangat berat dan kita harus bisa melaluinya bersama-sama,” kata Angga Yunanda.