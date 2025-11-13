Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Disambut Antusias, Film Dopamin Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Kamis, 13 November 2025 – 09:09 WIB
Disambut Antusias, Film Dopamin Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini - JPNN.COM
Film Dopamin, menampilkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Dok. Starvision

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru berjudul Dopamin, persembahan Starvision dan Karuna Pictures, tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (13/11).

Setelah tayang perdana sebagai closing film di Jakarta Film Week (JFW) 2025, film Dopamin banyak dipuji oleh para penonton yang menyaksikan saat gala premiere dan special screening,

Film yang menjadi kolaborasi maut pasangan suami-istri Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon itu berhasil menghibur banyak penonton dan dianggap sebagai karya yang fresh.

Baca Juga:

Dopamin yang diproduseri Chand Parwez Servia dan disutradarai oleh Teddy Soeria Atmadja itu bahkan mendapat sambutan dan antusiasme tinggi.

Film tersebut dianggap mampu menghadirkan ketegangan yang seru dan memicu adrenalin hingga akhir dari petualangan mendebarkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, sebagai Malik dan Alya.

Saat film Dopamin menggelar special show di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Karawang, dan Semarang, seluruh tiket pun terjual habis, yang membuktikan sambutan tinggi dari penonton Indonesia.

Baca Juga:

Menurut Angga, salah satu yang juga membuat film Dopamin diterima dengan baik oleh penonton karena film ini memiliki cerita yang dekat dengan masyarakat Indonesia, termasuk dirinya dan Shenina.

“Menurut aku ceritanya dekat banget. Kami berdua sebagai pasangan yang baru menikah, melihat kondisi karakter Malik dan Alya di film ini ada di titik yang sangat rendah di kehidupan mereka, aku bisa becermin. Ternyata memang hidup berumah tangga itu bisa ada di titik yang sangat berat dan kita harus bisa melaluinya bersama-sama,” kata Angga Yunanda.

Film terbaru berjudul Dopamin, persembahan Starvision dan Karuna Pictures, tayang di bioskop mulai hari ini, Kamis (13/11)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dopamin  Film Dopamin  Starvision  angga yunanda  Shenina Cinnamon 
BERITA DOPAMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp