JPNN.com - Entertainment - Seleb

Disambut Hangat Penggemar di Indonesia, Zhou Yiran dan Meng Ziyi Bercerita Begini

Sabtu, 22 November 2025 – 04:09 WIB
Disambut Hangat Penggemar di Indonesia, Zhou Yiran dan Meng Ziyi Bercerita Begini - JPNN.COM
Zhou Yiran (kiri), Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea (tengah), dan Meng Ziyi (kanan) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (19/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua aktor asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya.

Keduanya pun menceritakan bagaimana kesan dan pengalaman mereka saat kali pertama bertemu penggemar di Indonesia.

Pasalnya Zhou Yiran dan Meng Ziyi sudah merasakan sambutan luar biasa dari penggemar sejak menginjakkan kaki di bandara.

Baca Juga:

Meng Ziyi mengatakan, dirinya terkesan dengan panggilan baru yang diterimanya begitu tiba di Indonesia.

"Saya merasa mereka sangat antusias. Biasanya, orang akan memanggil saya Meng Ziyi atau Ziyi, tetapi di sini saya dipanggil 'Kak Meng'. Saya merasa ini sangat spesial," ujar Meng Ziyi di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Dalam kesempatan yang sama, Zhou Yiran juga mengaku terkejut melihat antusiasme para penggemar di Indonesia.

Baca Juga:

Dia pun tak menyangka ternyata memiliki banyak penggemar di Indonesia.

"Ini adalah pertama kalinya saya datang ke Indonesia dan saya merasa sangat kaget sekali melihat banyak sekali ternyata saya memiliki banyak sekali fans, penggemar di Indonesia dan mereka menunggu saya di bandara kemarin," ucap Zhou Yiran.

Dua aktor asal Tiongkok, Zhou Yiran dan Meng Ziyi datang ke Indonesia dan menyapa para penggemarnya.

TAGS   Zhou Yiran  Meng Ziyi  WeTV  penggemar 
