Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma

Senin, 03 November 2025 – 09:05 WIB
Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma - JPNN.COM
Pesawat angkut Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11/2025). ANTARA/Walda Marison

jpnn.com - JAKARTA - Pesawat angkut terbesar milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Utara, Airbus A400M, mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (3/11). Kedatangan pesawat angkut terbesar itu disambut dengan tradisi penyiraman air ala TNI AU.

Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri.

Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

Baca Juga:

Dalam kegiatan hari ini, direncanakan pesawat akan diserahkan secara simbolis dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI AU.

Nantinya, pesawat tersebut akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Hingga saat ini proses penyambutan masih terus berlangsung.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pemesanan dua unit pesawat Airbus A400M untuk TNI AU dalam konfigurasi multirole tanker dan transport.

Kontrak yang ditandatangani di sela acara Dubai Airshow 2021 tersebut berlaku efektif pada tahun 2022, yang mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap.

Pesawat angkut terbesar milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Utara, Airbus A400M, mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AU  Pesawat Angkut Terbesar TNI AU  Lanud Halim Perdanakusuma  TNI  Prabowo 
BERITA TNI AU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp