Disambut Pemuda Papua, Billy Mambrasar Sampaikan Pesan Prabowo soal Pembangunan

jpnn.com, SALATIGA - Suasana penuh semangat dan kehangatan menyelimuti kampus Universitas Kristen Surya Kencana, Salatiga, saat anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Billy Mambrasar hadir untuk mengisi seminar nasional bertajuk “Bersatu Rasa Memeluk Warna”.

Kedatangan Billy disambut secara suka cita oleh ratusan pemuda dan pemudi Papua yang bukan hanya di Salatiga saja tetapi juga dari kota sekitar seperti Solo dan Semarang.

Acara diawali dengan tarian khas Papua yang menggugah, simbol keragaman budaya dan semangat persaudaraan yang menjadi tema utama kegiatan tersebut.

Seminar ini turut dihadiri oleh Wali Kota Salatiga, Rektor Universitas Kristen Surya Kencana, serta jajaran pimpinan kampus lainnya.

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif.

Dalam paparannya, Billy Mambrasar menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto, terkait komitmen untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Pak Prabowo berpesan agar pembangunan di Papua tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakatnya. Kita ingin anak-anak muda Papua menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujar Billy dalam penyampaiannya saat mengisi materi.