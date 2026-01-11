Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Disambut Prananda dan Hasto, Megawati Tiba di Lokasi Rakernas PDIP

Minggu, 11 Januari 2026 – 13:35 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali hadir di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1) untuk mengikuti pelaksanaan kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu hadir di lokasi BCIS sekitar pukul 12.15 WIB dengan mengenakan busana bernuansa merah.

Megawati disambut sang putra yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo ketika sampai di BCIS.

Adapun, Nanan sapaan M. Prananda Prabowo lebih awal hadir di lokasi BCIS guna memantau prapersiapan hari kedua Rakernas I. 

Selain Nanan, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta sejumlah pengurus partai lain seperti Eriko Sotarduga turut menyambut Megawati. 

Megawati kemudian menaiki eskalator dengan didampingi Nanan untuk memasuki ruang Rakernas I, sembari tersenyum ke arah awak media.

Dia kemudian menumpangi boogie car dan menyempatkan diri mengelilingi sejumlah stan UMKM di arena Rakernas I. 

Presiden kelima RI itu sempat berhenti dan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung di stan peragaan busana “Singgasana Seni Bung Karno.

