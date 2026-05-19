Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Disdik Jabar Siapkan Pemetaan Minat untuk Lulusan SMP dan MTs, Catat Jadwalnya

Selasa, 19 Mei 2026 – 10:30 WIB
Disdik Jabar Siapkan Pemetaan Minat untuk Lulusan SMP dan MTs, Catat Jadwalnya - JPNN.COM
Ilustrasi siswa SMP di lingkungan sekolah. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mulai memetakan minat lulusan SMP dan MTs menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Pemetaaan itu berlangsung pada 29 Mei hingga 8 Juni 2026 agar siswa menentukan pilihan melanjutkan ke SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.

Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto mengatakan, pemetaan dilakukan setelah tahapan penerimaan Sekolah Manusia Unggul (Maung) selesai digelar.

Baca Juga:

"Untuk peminatan kita juga setelah sekolah maung ini dibuka nanti ada pemetaan untuk siswa siswa SMP MTs di Provinsi Jawa Barat agar mereka bisa memilih peminatannya mau ke sekolah mana negeri atau swasta, mau ke SMA SMK?," kata Purwanto, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, seluruh lulusan SMP dan MTs nantinya akan mendapatkan akun khusus untuk mengikuti proses pemetaan tersebut.

Oleh karena itu, Disdik Jabar meminta keterlibatan aktif guru, kepala sekolah, hingga orang tua siswa.

Baca Juga:

"Nanti kami akan bagikan akun kepada semua lulusan SMP dan MTS yang ini memerlukan kerja keras kita semuanya nanti para siswa, orang tua, para guru kepala sekolah di tingkat SMP untuk bisa mensosialisasikan ini kepada anak-anak kita," ujarnya.

Purwanto menegaskan, pemetaan minat menjadi langkah penting agar seluruh siswa kelas 9 di Jawa Barat tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

Disdik Jabar mulai memetakan minat lulusan SMP dan MTs menjelang SPMB 2026. Siswa diminta menentukan pilihan SMA atau SMK negeri maupun swasta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   disdik jabar  Jawa Barat  Bandung  SPMB 
BERITA DISDIK JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp