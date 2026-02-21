Disdik Jabar Soroti Maraknya Bunuh Diri Pelajar di Bandung Raya

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyoroti banyaknya aksi bunuh diri yang dilakukan pelajar. Belakangan ini, fenomena pelajar mengakhiri hidup ramai di wilayah Bandung Raya.

Kadisdik Jabar Purwanto mengatakan, peran guru di era sekarang harus bertransformasi total. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, melainkan ikut serta menjaga kesehatan mental pelajar.

Dia menyebut, sekolah dan guru saat ini sedang berpacu dengan arus informasi dan perkembangan teknologi yang begitu masif. Atas dasar itu, model pembelajaran saat ini harus menyesuaikan dengan generasi sekarang.

"Sekarang sekolah berpacu dengan stimulasi digital. Jadi tata kelola zaman dulu dengan sekarang berbeda. Maka model pembelajaran itu, guru harus bisa melakukan pendampingan terhadap anak," kata Purwanto di Bandung, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Purwanto, di era kecerdasan buatan (AI) dan mesin pencari, fungsi guru sebagai sumber informasi utama maupun pemberi materi telah bergeser.

Saat ini, para pelajar sudah bisa mendapat materi pembelajaran di platform digital. Oleh karena itu, guru harus mendampingi pelajar untuk keluar dari masalah pribadi dan sosial.

"Sekarang itu ada Google atau ChatGPT, kalau untuk cari informasi dan materi. Jadi tugas guru sekarang, tidak hanya di bagian BK (Bimbingan Konseling) saja, mendampingi anak-anak keluar dari masalah pribadi maupun sosial," ujarnya.

Purwanto meyakini kesehatan mental merupakan fondasi utama dalam kegiatan belajar mengajar. Apabila, pelajar masih terbelit masalah mental dan sosial, mereka akan sulit menyerap materi pelajaran.