JPNN.com - Daerah

Disdik Palembang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:26 WIB
Hercules milik TNI AU berangkat mengirimkan bantuan sembako dari Disdik Palembang. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PALEMBANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang mengirimkan bantuan sembako untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang Heru Hermawan mengungkapkan bahwa bantuan sembako tersebut merupakan hasil dari sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP. 

"Bantuan sembako ini meliputi beras, tepung terigu, minyak goreng, gula, mi instan serta berbagai kebutuhan pokok lain yang dikumpulkan melalui gerakan solidaritas di sekolah," ujar Heru, Selasa (9/12).

Heru mengucapkan rasa syukur dan bangga atas kerja sama yang terbangun antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. 

Menurutnya, keberhasilan menghimpun bantuan sebanyak itu dalam waktu singkat adalah bukti bahwa semangat gotong royong masih mengakar kuat di lingkungan pendidikan.

"Malam tadi bantuan sembako seberat 10,8 ton sudah dinaikkan ke dalam pesawat hercules milik TNI AU dan sudah berangkat menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Heru.

Dia mengatakan gerakan kepedulian ini bukan hanya sebatas aksi mengumpulkan barang, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter bagi para siswa.

“Ini bukan sekadar kegiatan donasi. Para siswa belajar empati, belajar berbagi, dan memahami bahwa ketika musibah datang harus saling menguatkan. Mereka belajar nilai kemanusiaan yang tidak selalu ditemukan di dalam buku pelajaran,” kata Heru.

Disdik Kota Palembang memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

