Disdikbud Kaltim Dorong Penggunaan Dana BOSP untuk Tingkatkan Kapasitas Guru

Sabtu, 06 September 2025 – 09:26 WIB
Ilustrasi dana BOSP. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong satuan pendidikan memanfaatkan alokasi 20 persen dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Disdikbud Kaltim Surasa mengatakan pemerintah provinsi hadir dengan memberikan kelonggaran kenaikan BOSP.

"Berharap BOSP itu digunakan untuk kebermanfaatan peserta didik dalam bentuk slot 20 persen untuk peningkatan kapasitas GTK maupun pemenuhan sumber-sumber belajar," ujarnya di Samarinda, Jumat (5/9/2025).

Surasa menegaskan kebijakan itu berakar pada filosofi bahwa nilai inti atau core value dari semua proses pendidikan harus berpusat sepenuhnya pada peserta didik.

"Oleh karena itu seluruh upaya dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah harus bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para siswa," tuturnya.

Selain berpusat pada siswa, katanya, ruh dari pendekatan pembelajaran mendalam yang didorong pemerintah adalah keterlibatan aktif dari semua pihak terkait.

Kolaborasi yang telah terjalin antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutnya sebagai contoh bagus dari perwujudan keterlibatan tersebut.

Dia berharap sinergi ini dapat menginspirasi keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama di tingkat satuan pendidikan masing-masing.

TAGS   guru  Kapasitas Guru  bosp  dana Bosp  Kaltim 
