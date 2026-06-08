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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Disebut Sebagai Mantan Ayah, Ruben Onsu Merespons Begini

Senin, 08 Juni 2026 – 16:06 WIB
Disebut Sebagai Mantan Ayah, Ruben Onsu Merespons Begini - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memberi tanggapan soal pernyataan salah satu kuasa hukum Sarwendah.

Dalam sebuah video, kuasa hukum Sarwendah, Chris menyebut Ruben Onsu sebagai 'mantan ayah' ketika membahas masalah nafkah anak.

Melalui akun miliknya di Instagram, Ruben Onsu mengunggah ulang video tersebut. Dia tidak terima disebut sebagai 'mantan ayah' bagi anak-anaknya.

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"Saya kira status ayah itu seumur hidup, ternyata menurut teori baru bisa expired juga," ungkap Ruben Onsu baru-baru ini.

Host Brownis itu mengatakan bahwa status ayah berlaku selamanya. Oleh sebab itu, dia keberatan dengan pernyataan 'mantan ayah'.

Ruben Onsu itu pun meminta kuasa hukum Sarwendah untuk meralat ucapannya.

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"Mohon izin Pak Lawyer diluruskan, enggak ada istilah Mantan Ayah," tegas Ruben Onsu.

Diketahui, presenter Ruben Onsu tengah ribut dengan mantan istrinya, Sarwendah.

Presenter Ruben Onsu memberi tanggapan soal pernyataan salah satu kuasa hukum Sarwendah.

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TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  Ruben Onsu dan Sarwendah  Kasus Ruben Onsu 
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