Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Disemangati Diaspora Indonesia, Petenis Janice Tjen Menang Babak Pertama Tunggal Putri Australian Open

Rabu, 21 Januari 2026 – 03:49 WIB
Disemangati Diaspora Indonesia, Petenis Janice Tjen Menang Babak Pertama Tunggal Putri Australian Open - JPNN.COM
Petenis Indonesia Janice Tjen menang babak pertama tenis putri di Australian Open pada Selasa, 20 Januari 2026. (Reuters: Hollie Adams)

Petenis Indonesia Janice Tjen mengalahkan Leylah Fernandez dari Kanada dalam turnamen Australian Open hari ini, Selasa, 20 Januari 2026.

Pertandingan yang berlangsung di ANZ Arena, Melbourne tersebut berlangsung selama hampir dua jam sejak pukul 11 pagi waktu Melbourne.

Dalam penampilan debutnya di Australian Open ini, Janice berhasil mengalahkan Leylah, yang menempati peringkat 22 dunia, dengan skor 6-2 di set pertama, dan 7-6 (1) di set kedua.

Baca Juga:

Kehadiran petenis yang menempati peringkat 59 dunia dalam turnamen ini turut didukung oleh warga Indonesia di Melbourne, yang rela berangkat pagi demi mendapatkan kursi terbaik di dalam arena.

Semangat para pendukung

Meski pertandingannya berlangsung pada hari kerja, ada warga Indonesia yang tetap hadir dalam pertandingan tersebut untuk menyaksikan Janice.

Ferry Hasiholan rela mengambil cuti demi mendukung dan menyaksikan petenis putri Indonesia yang berusia 23 tahun ini.

Baca Juga:

"Janice Tjen juga masih muda, dan dia salah satu petenis yang melompat dari [peringkat] 400-500 WTA, sekarang sudah ke 50-an," ujarnya.

"Apalagi dia masih 23 tahun. Itu yang menjadi trigger [menonton], dan dia adalah masa depan cabang olahraga tenis Indonesia."

Warga Indonesia di Melbourne bersemangat mendukung petenis Indonesia Janice Tjen, yang memenangkan babak pertama tunggal putri dalam debutnya di turnamen Australian Open hari Selasa, 20 Januari 2026

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Janice Tjen  Australia Open  tenis  ABC online 
BERITA JANICE TJEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp