JPNN.com - Politik - Legislatif

Disetujui di Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

Selasa, 21 April 2026 – 12:18 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - DPR melalui Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang IV 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4) mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai aturan negara.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat tersebut dan didampingi tiga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Sebanyak 314 dari total 578 anggota DPR RI hadir dalam Rapat Paripurna ke-17 yang membuat kegiatan kuorum.

Ketua DPR Puan Maharani menjadi pihak yang mengetuk palu RUU PPRT disahkan sebagai aturan resmi negara. 

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang PPRT apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Puan yang dijawab setuju para peserta Rapat Paripurna ke-17. 

RUU PPRT sebelumnya telah disahkan dalam rapat pleno di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (20/4) malam. 

Dalam memimpin rapat tersebut, Dasco didampingi oleh Ketua Baleg DPR sekaligus Ketua Panja RUU PPRT Bob Hasan, serta Wakil Ketua Baleg, Martin Manurung dan Sturman Panjaitan.

Beberapa poin penting dalam RUU PPRT yang disahkan Selasa ini:

