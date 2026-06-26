Dishub DKI Kolaborasi dengan Komunitas Ojek Online untuk Keselamatan Berkendara

jpnn.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkolaborasi dengan perwakilan komunitas pengemudi ojek online, operator transportasi daring, Gojek dan Grab, PT Blue Bird Tbk, Green SM, komunitas keselamatan berkendara, dan Kepolisian.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penataan parkir dan peningkatan keselamatan berkendara harus melibatkan seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi jalan.

“Kami ingin membangun solusi bersama. Karena itu, kami mengajak komunitas ojek online, operator transportasi daring, operator angkutan penumpang, komunitas safety driving, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari langkah terbaik,” ucap Budi dalam keterangannya, pada Jumat (26/6).

Sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut, Dinas Perhubungan bersama seluruh mitra akan menyelenggarakan Seminar Safety Driving yang diikuti sekitar 200 pengemudi dari berbagai operator taksi dan ojek online.

Kegiatan itu disebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai budaya berkendara yang aman, tertib, dan saling menghormati di jalan.

Selain memperkuat edukasi keselamatan berkendara, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah inisiatif untuk mendukung penataan parkir di Jakarta.

Di antaranya penyediaan shelter bagi pengemudi ojek online di kawasan gedung perkantoran, serta kajian mengenai relaksasi parkir yang saat ini masih dibahas bersama operator transportasi daring dan pengelola gedung.

“Ini salah satu opsi untuk mendukung aktivitas naik dan turun pengemudi juga penumpang tanpa menggunakan badan jalan,” kata dia.