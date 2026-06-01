Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dishub DKI Menjamin Per 2 Juni Jalan Lenteng Agung Sudah Kembali Normal

Senin, 01 Juni 2026 – 15:34 WIB
Dishub DKI Menjamin Per 2 Juni Jalan Lenteng Agung Sudah Kembali Normal - JPNN.COM
Jalan Lenteng Agung Raya ditutup. Foto: Elvi R.A/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan Jalan Lenteng Agung Raya akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026.

Hal ini Budi katakan setelah Pemprov Jakarta menutup sementara Jalan Raya Lenteng Agung Raya arah Depok mulai Senin 1 Juni 2026 pukul 14.00 WIB, hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 05.00 WIB.

"Insyaallah akan kami jamin pukul lima pagi besok semua sudah bisa dilintasi kembali," ujar Budi di Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6).

Baca Juga:

Budi menjelaskan penutupan sementara Jalan Lenteng Agung Raya ini karena akan dilakukan pengecoran jalan yang amblas.

"Penutupan ini agar proses perbaikan dapat berjalan maksimal," kata dia.

Budi mengatakan pihaknya juga telah menebar tujuh spanduk penutupan jalan di kawasan Lenteng Agung dan Depok.

Baca Juga:

Termasuk juga mengerahkan petugas yang diperuntukan untuk mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif selama penutupan berlangsung.

"Jadi, bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Depok. Agar bisa berputar balik di Tapal Kuda atau di Universitas Pancasila, dan menuju jalan Moh Kahfi," jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin memastikan Jalan Lenteng Agung Raya akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalan Lenteng Agung  Depok  Penutupan jalan  Dishub 
BERITA JALAN LENTENG AGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp