Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Disindir Lewat Lagu Tentang Poligami, Kiwil Justru Asyik Berjoget di Pernikahan Anak

Senin, 29 September 2025 – 10:00 WIB
Disindir Lewat Lagu Tentang Poligami, Kiwil Justru Asyik Berjoget di Pernikahan Anak - JPNN.COM
Komedian Kiwil justru mendapat sindiran halus melalui permintaan lagu yang identik dengan citra poligaminya. Foto: Firda: Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Momen pernikahan anak komedian Kiwil tidak hanya diwarnai keharuan, tetapi juga gelak tawa dan momen-momen lucu yang tak terduga. 

Di tengah suasana bahagia, Kiwil justru mendapat sindiran halus melalui permintaan lagu yang identik dengan citra poligaminya.

Alih-alih tersinggung, Kiwil justru menyambut permintaan tersebut dengan lapang dada dan ikut memeriahkan suasana. 

Baca Juga:

Momen lucu itu menjadi salah satu sorotan utama dalam perhelatan yang menyatukan keluarga besar sang komedian.

Kiwil menceritakan secara tiba-tiba, ada permintaan dari pemain musik untuk membawakan lagu yang sangat lekat dengan dirinya, yaitu Madu Tiga yang dipopulerkan oleh P. Ramlee. 

Tidak hanya itu, lagu Terlena yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah juga turut diminta.

Baca Juga:

"Banyak. Siapa lagi momen lucu. Momen lucu mah paling ini request. Jadi, gua enggak tahu tiba-tiba pemain ini yang pesan lagu 'Madu Tiga'. Ada yang pesen lagu 'Terlena' ya," kata Kiwil di Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menyadari lagu-lagu tersebut seolah menyindir perjalanan hidupnya, Kiwil memilih untuk tidak ambil pusing. 

Di tengah suasana bahagia pernikahan sang anak, Kiwil justru mendapat sindiran halus melalui permintaan lagu yang identik dengan citra poligaminya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kiwil  Pernikahan  poligami  Rohimah 
BERITA KIWIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp