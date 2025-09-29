Disindir Lewat Lagu Tentang Poligami, Kiwil Justru Asyik Berjoget di Pernikahan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Momen pernikahan anak komedian Kiwil tidak hanya diwarnai keharuan, tetapi juga gelak tawa dan momen-momen lucu yang tak terduga.

Di tengah suasana bahagia, Kiwil justru mendapat sindiran halus melalui permintaan lagu yang identik dengan citra poligaminya.

Alih-alih tersinggung, Kiwil justru menyambut permintaan tersebut dengan lapang dada dan ikut memeriahkan suasana.

Momen lucu itu menjadi salah satu sorotan utama dalam perhelatan yang menyatukan keluarga besar sang komedian.

Kiwil menceritakan secara tiba-tiba, ada permintaan dari pemain musik untuk membawakan lagu yang sangat lekat dengan dirinya, yaitu Madu Tiga yang dipopulerkan oleh P. Ramlee.

Tidak hanya itu, lagu Terlena yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah juga turut diminta.

"Banyak. Siapa lagi momen lucu. Momen lucu mah paling ini request. Jadi, gua enggak tahu tiba-tiba pemain ini yang pesan lagu 'Madu Tiga'. Ada yang pesen lagu 'Terlena' ya," kata Kiwil di Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menyadari lagu-lagu tersebut seolah menyindir perjalanan hidupnya, Kiwil memilih untuk tidak ambil pusing.