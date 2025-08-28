Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Disinggung Bakal Menjabat Menteri Haji, Gus Irfan: Terserah Bapak Presiden

Kamis, 28 Agustus 2025 – 00:17 WIB
Disinggung Bakal Menjabat Menteri Haji, Gus Irfan: Terserah Bapak Presiden - JPNN.COM
Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal posisi Menteri Haji dan Umrah. Foto: (ANTARA/Livia Kristianti)

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPHU) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi pejabat yang berwenang menentukan menteri di kabinet.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan menjadi Menteri Haji dan Umrah.

"Itu terserah di bapak Presiden kita," kata Gus Irfan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

Baca Juga:

Diketahui, BPHU bakal berubah menjadi kementerian setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) pada Selasa (26/8).

Satu di antara ketentuan yang muncul ialah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mengganti BPHU.

Gus Irfan mengaku mengaku siap menerima keputusan Prabowo soal sosok yang ditunjuk sebagai pejabat tertinggi di Kementerian Haji dan Umrah.

Baca Juga:

"Kami sebagai pelaksananya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang sempat menggoda Gus Irfan yang bakal menjabat Menteri Haji dan Umrah setelah RUU PIHU disahkan.

Kepala BPHU Mochamad Irfan Yusuf menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal posisi Menteri Haji dan Umrah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Irfan  Menteri Haji  kementerian haji  BPHU  umrah 
BERITA GUS IRFAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp