Disingkirkan Patrick Kluivert, Elkan Baggot Kembali ke Timnas

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman akan mengumumkan skuad pertamanya menjadi pelatih tim Garuda, sejak ditunjuk pada bulan Januari lalu.

Skuad terbaik Garuda nanti akan berlaga di turnamen FIFA Series 2026 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, akhir Maret ini.

Salah satu pemain yang pasti dipanggil ialah Elkan Baggot.

Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

“Ya,” kata Sumardji saat dihubungi soal tentang apakah Elkan Baggot akan memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Minggu.

Bagi Elkan, ini akan menjadi penantian panjangnya untuk kembali ke timnas Indonesia setelah terakhir kali tampil di Piala Asia 2023 Qatar, tepatnya pada babak 16 besar saat Indonesia kalah 0-4 dari Australia pada Januari 2024.

Itu adalah laga terakhir Elkan untuk tim Merah Putih, yang kemudian dia absen dalam 14 laga Indonesia di sisa era pelatih Shin Tae-yong.

Saat tongkat estafet berganti ke Patrick Kluivert, pemain Ipswich Town itu juga tak mendapatkan panggilan dalam delapan laga yang dipimpin pelatih asal Belanda tersebut.