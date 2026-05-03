Diskominfo Tangsel Jamin Sistem PPDB Online 2026 Aman & Stabil

jpnn.com, TANGSEL - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2026.

Diskominfo melalui layanan digital bakal menghadirkan proses penerimaan siswa baru secara transparan, andal, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

"Ya, untuk PPDB 2026, kami pastikan sistem berjalan lebih aman, stabil, dan andal demi kenyamanan warga Tangerang Selatan,” kata Kepala Diskominfo Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin kepada awak media, Minggu (3/5).

Dia mengatakan kesiapan sistem tahun ini bukan sekadar rutinitas, melainkan hasil dari evaluasi mendalam terhadap pola trafik tahun sebelumnya.

“Selama ini kami terus melayani masyarakat dalam proses PPDB online dan setiap tahun kami lakukan peningkatan, baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur," ungkap Asep.

Dia mengatakan tantangan teknis terbesar dalam PPDB Online ialah fenomena akses serentak yang ekstrem pada hari pertama pendaftaran.

Diskominfo, ujar Asep, telah menyiapkan aplikasi berbasis web terintegrasi yang didukung oleh peningkatan kapasitas server secara signifikan mengantisipasi fenomena tersebut.

“Kami telah menerapkan teknologi load balancing dan sistem monitoring secara real-time untuk mengantisipasi lonjakan akses pengguna secara mendadak. Selain itu, sistem kami telah melalui tahapan uji coba beban (stress test) dan simulasi ketat guna memastikan performa tetap optimal meskipun digunakan oleh puluhan ribu masyarakat secara bersamaan," ujarnya.