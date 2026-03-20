Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Diskon Tarif Feri Untuk Arus Balik Lebaran Tersedia Luas, Pesan Sekarang!

Jumat, 20 Maret 2026 – 21:44 WIB
Warga memanfaatkan program ASDP. Foto: source for JPNN

jpnn.com - CILEGON - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus diskon tarif penyeberangan yang masih tersedia luas, khususnya untuk perjalanan arus balik Lebaran 2026.

Program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1,06 juta pengguna jasa di berbagai lintasan penyeberangan nasional.

Program stimulus berupa potongan hingga 100 persen tarif jasa pelabuhan atau setara sekitar 21,9 persen dari total tarif penyeberangan ini merupakan bagian dari dukungan ASDP terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menuturkan bahwa program ini masih memiliki kuota yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan arus balik sejak dini dan segera melakukan pemesanan tiket melalui Ferizy. Kuota program ini masih tersedia luas, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan perjalanan yang lebih hemat,” ujarnya.

Hingga 18 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, realisasi penyerapan stimulus tercatat mencapai Rp10,5 miliar atau sekitar 29,58 persen dari target, dengan jumlah pengguna jasa mencapai 44,43 persen.

Perbedaan persentase ini dipengaruhi oleh variasi jenis kendaraan dan lintasan yang memanfaatkan program stimulus.

Program ini berlaku di tujuh lintasan dan 14 pelabuhan, yakni:

program stimulus diskon tarif penyeberangan berlaku di tujuh lintasan dan 14 pelabuhan, yaitu...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Asdp  Diskon Tarif Feri  Diskon Tarif Ferry  Arus Balik  arus balik lebaran  Lebaran  ferizy  PT ASDP Indonesia Ferry 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp