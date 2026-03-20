Diskon Tarif Feri Untuk Arus Balik Lebaran Tersedia Luas, Pesan Sekarang!

jpnn.com - CILEGON - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus diskon tarif penyeberangan yang masih tersedia luas, khususnya untuk perjalanan arus balik Lebaran 2026.

Program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1,06 juta pengguna jasa di berbagai lintasan penyeberangan nasional.

Program stimulus berupa potongan hingga 100 persen tarif jasa pelabuhan atau setara sekitar 21,9 persen dari total tarif penyeberangan ini merupakan bagian dari dukungan ASDP terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menuturkan bahwa program ini masih memiliki kuota yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan arus balik sejak dini dan segera melakukan pemesanan tiket melalui Ferizy. Kuota program ini masih tersedia luas, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan perjalanan yang lebih hemat,” ujarnya.

Hingga 18 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, realisasi penyerapan stimulus tercatat mencapai Rp10,5 miliar atau sekitar 29,58 persen dari target, dengan jumlah pengguna jasa mencapai 44,43 persen.

Perbedaan persentase ini dipengaruhi oleh variasi jenis kendaraan dan lintasan yang memanfaatkan program stimulus.

Program ini berlaku di tujuh lintasan dan 14 pelabuhan, yakni: