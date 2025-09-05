Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Diskusi AI, HR, dan Fleksibilitas Kerja Warnai IHCBS 2025 Hari Kedua

Jumat, 05 September 2025 – 18:04 WIB
Diskusi AI, HR, dan Fleksibilitas Kerja Warnai IHCBS 2025 Hari Kedua - JPNN.COM
Hari kedua IHCBS 2025 di ICE BSD menghadirkan diskusi AI, HR digital, dan fleksibilitas kerja modern. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, TANGERANG - Hari kedua Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHCBS) 2025, dibuka dengan grand key note Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, bertema People as Foundation for Indonesia Economic Transformation.

Acara ini menghadirkan sekitar 3.000 peserta, terbagi antara 1.500 hadir langsung dan 1.500 daring.

Sesi diawali oleh David Tjokrorahardjo, President Maxwell Leadership Indonesia, dengan diskusi AI-Empowered Leadership.

Baca Juga:

Dia mengatakan, “AI itu ada dua sisi, membuka capacity dan challenging, bagaimana cara kita memandang AI untuk menyelesaikan masalah atau justru mengembangkan serta membantu masalah.”

Edward, perwakilan Kopi Kenangan, menekankan pentingnya budaya perusahaan dan tujuan yang jelas.

"Saya percaya di company manapun people butuh purpose. Ambil purpose yang belum pernah dicapai sebelumnya, dan buat sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga:

Hadjar Seri Adji, Vice Chairman FHCI, membahas The Evolving Role of HR in The Digital Age. Ia menegaskan bahwa HR kini harus menjadi penggerak strategis, bukan hanya administratif.

Sementara Prof. Yassierli menyampaikan, “Indonesia butuh next practices yang mengombinasikan best practices dengan nilai-nilai lokal agar pengelolaan human capital tidak hanya efektif, tetapi juga relevan.”

Hari kedua IHCBS 2025 di ICE BSD menghadirkan diskusi AI, HR digital, dan fleksibilitas kerja modern.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IHCBS 2025  AI  FHCI  HRD 
BERITA IHCBS 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp