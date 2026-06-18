Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Diskusi Budiman Cs Dibubarkan, Deddy PDIP Singgung Akumulasi Kemarahan

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:29 WIB
Diskusi Budiman Cs Dibubarkan, Deddy PDIP Singgung Akumulasi Kemarahan - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut kejadian pembubaran diskusi dan sosialisasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) disayangkan terjadi dalam kondisi normal.

Namun, kata dia, aksi pembubaran diskusi oleh mahasiswa menjadi sulit dicegah ketika akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak terhadap pemerintah. 

"Kalau bicara konteks di mana akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak, kejadian itu sulit dihindarkan," kata Deddy melalui layanan pesan, Kamis (18/6).

Baca Juga:

Diketahui, ramai mahasiswa menggeruduk acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam. Adapun, pejabat yang hadir dalam forum ialah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Deddy mempertanyakan pemilihan tempat dan waktu kegiatan diskusi yang menghadirkan perwakilan pemerintah, karena terkesan abai terhadap dinamika sosial.

"Kesannya seolah menantang dan tak peduli," ujar legislator Komisi II DPR RI itu.

Baca Juga:

Deddy mengatakan kegiatan sosialisasi atau propaganda seharusnya dilakukan jauh hari agar pesan tersampaikan.

Opsi lainnya, kata legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu, sosialisasi atau diskusi propaganda bisa dilakukan setelah keadaan lebih kondusif untuk menyampaikan respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menganggap diskusi yang dihadiri Budiman Cs terkesan menantang mahasiswa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Deddy Sitorus  Budiman Sudjatmiko  Mahasiswa  pembubaran diskusi 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp