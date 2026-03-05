Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Diskusi Buku Menggugat Republik di ITB yang Dihadiri Dasco Digeruduk Mahasiswa

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:00 WIB
Diskusi Buku Menggugat Republik di ITB yang Dihadiri Dasco Digeruduk Mahasiswa - JPNN.COM
Mahasiswa ITB saat memprotes kegiatan diskusi buku 'Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa) karya Syahganda Nainggolan di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Peluncuran buku 'Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)' yang ditulis oleh Syahganda Nainggolan turut diprotes oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB).

Para mahasiswa dari berbagai jurusan itu turut menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah.

Diskusi Buku Menggugat Republik di ITB yang Dihadiri Dasco Digeruduk MahasiswaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) ditemui di Kota Bandung, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Baca Juga:

Peluncuran buku yang digelar di Aula Barat ITB ini berubah seketika saat puluhan mahasiswa dengan memakai almamater jurusan, masuk dan turut menyampaikan aksi protes terhadap acara tersebut.

Pihak keamanan ITB pun tidak mampu membendung massa, moderator acara ini berkali-kali mencoba menenangkan, tetapi massa terus meneriakkan protes.

Sampai akhirnya salah satu dari mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di depan para tamu undangan dan juga pemateri acara tersebut.

Baca Juga:

Mereka merasa kecewa terhadap kegiatan tersebut karena merasa dipolitisasi.

"Kami mengutarakan kekecewaan. Pada forum ini diundang tertutup, identitas dicatut, dan KM ITB, gagasan intelektual kami," kata salah seorang mahasiswa, Kamis (5/2/2026).

Peluncuran buku 'Menggugat Republik' karya Syahganda Nainggolan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, diprotes mahasiswa ITB. Ketegangan pun terjadi.

TAGS   menggugat republik  diskusi buku  ITB  Dasco  Sufmi Dasco Ahmad  Syahganda Nainggolan  Mahasiswa  digeruduk mahasiswa  Prabowo Subianto  Jumhur Hidayat  Prabowonomics 
