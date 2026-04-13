Diskusi Publik HMPM Soroti Kebebasan Sipil dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Isu kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia kembali menjadi perhatian dalam diskusi publik bertajuk “Memastikan Kebebasan Sipil di Indonesia” yang digelar pada Senin (13/4).

Kegiatan ini menghadirkan jurnalis senior Asri Hadi, aktivis perempuan sekaligus anggota DPRD DKI Sophie Simanjuntak serta Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Nusantara (HMPN), Astra Tandang.

Diskusi yang berlangsung di Balaipustaka, Jakarta Timur tersebut menyoroti dua peristiwa yang dinilai krusial dalam perkembangan demokrasi belakangan ini, yakni kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS serta pernyataan kontroversial dari pengamat politik Saiful Mujani.

Dalam forum tersebut, Asri Hadi mengingatkan untuk tidak hanya mengusut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Wakil Kordinator KontraS, Andrie Yunus.

Dia menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual dibalik serangan tersebut sehingga tidak mencoreng institusi TNI secara keseluruhan.

Sementara itu, Astra Tandang menegaskan agar terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merespons pernyataan pengamat politik Syaiful Mujani, Astea menegaskan pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar satu setengah tahun dan tengah berupaya menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat di tengah tantangan geopolitik dan fiskal.

Dia meyakini bahwa masyarakat tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem terhadap pemerintahan yang sah.