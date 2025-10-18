Diskusi soal Lahan, Direksi PTPN IV PalmCo Terima Bupati Luwu Timur

jpnn.com, JAKARTA - Direksi PTPN IV PalmCo menerima kunjungan Bupati Luwu Timur membahas langkah bersama untuk menuntaskan persoalan lahan yang saat ini sedang berlangsung di wilayah Kebun Luwu II, Sulawesi Selatan.

Adapun persoalan itu merupakan bagian dari Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN IV dengan PTPN I selaku pemilik lahan.

Dalam pertemuan di Head Office PTPN IV PalmCo, Agro Plaza Lt. 8 Jakarta, pada Jumat (17/10) kedua belah pihak menyampaikan pandangan dan dasar argumentasi masing-masing terkait status lahan di wilayah Luwu Timur.

Baik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun PTPN IV PalmCo sama-sama berkomitmen untuk mencari solusi terbaik secara damai, adil, dan berlandaskan mekanisme hukum yang berlaku melalui jalur musyawarah.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin Angin menjelaskan pihaknya menghormati setiap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendorong agar seluruh proses penyelesaian ditempuh dengan mengedepankan asas musyawarah dan kepastian hukum.

PTPN IV PalmCo sangat menginginkan untuk terus menjaga hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah.

"Prinsip kami jelas, penyelesaian harus melalui mekanisme yang sah dan berkeadilan, dengan tetap mengutamakan dialog serta menghindari potensi gesekan di lapangan, apalagi Sebagian besar karyawan kami juga merupakan bagian dari masyarakat setempat,” ujar Irwan.

Irwan kembali menegaskan PTPN IV PalmCo selalu membuka ruang komunikasi dan siap bekerja sama dalam pembentukan tim bersama penyelesaian permasalahan lahan, sebagaimana hasil kesepakatan dalam pertemuan sore tadi.