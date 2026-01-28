Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Dispensasi untuk Angkutan Batu Bara Jambi Selesai, Pemprov Sumsel tak Memperpanjang Lagi

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:15 WIB
Dispensasi untuk Angkutan Batu Bara Jambi Selesai, Pemprov Sumsel tak Memperpanjang Lagi - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah memberikan izin melintas bagi truk batu bara asal Jambi menuju Bengkulu. 

Namun, pemberian izin itu murni kebijakan situasional untuk menjamin keberlangsungan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu, yang tengah mengalami krisis cadangan bahan bakar.

Kebijakan dispensasi ini bersifat sangat selektif dengan durasi terbatas selama sembilan jam, yakni sejak Minggu (25/1) pukul 19.30 WIB hingga Senin (26/1) pukul 05.30 WIB.

Baca Juga:

Hal tersebut guna memastikan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Bengkulu tidak terputus. 

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengungkapkan bahwa pemberian toleransi tersebut telah tuntas dan tidak akan diperpanjang kembali.

"Iya benar, diberikan izin hanya untuk satu hari saja dan itu sudah selesai," ungkap Edward, Rabu (28/1).

Baca Juga:

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai solusi darurat demi menjaga stabilitas pasokan energi di wilayah tetangga yang saat ini sangat bergantung pada suplai batu bara tersebut.

"Pada prinsipnya (mengizinkan) untuk menjaga pasokan batu bara di PLTU Bengkulu. Guna menjaga pasokan listrik PLTU di wilayah Bengkulu dan sekitarnya, maka diberikan izin melintas di jalan nasional," kata Musni. 

Izin melintas truk baru bara asal Jambi menuju Bengkulu hanya bersifat sementara bukan permanen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  batu bara  truk batu bara asal Jambi  PLTU Bengkulu 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp