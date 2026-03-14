Distrik Bisnis PIK2 Berkembang Pesat, Laba CBDK Melonjak 48 Persen di 2025

jpnn.com - JAKARTA - Kawasan pusat bisnis di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) berkembang pesat. Hal ini tercermin dari kinerja PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) yang mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang 2025.

Perusahaan pengembang kawasan distrik bisnis PIK2 tersebut membukukan pendapatan sebesar Rp2,5 triliun sepanjang tahun 2025 atau meningkat sekitar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp1,4 triliun atau tumbuh sekitar 48 persen secara tahunan.

Selain peningkatan pendapatan, perusahaan juga mencatatkan profitabilitas yang kuat. Margin laba kotor tercatat mencapai 66 persen, sedangkan margin laba bersih meningkat hingga 54 persen.

Kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya kontribusi produk dengan margin tinggi di kawasan distrik bisnis PIK2 serta kemampuan perusahaan dalam memonetisasi portofolio aset yang dimiliki.

Sepanjang 2025, sejumlah produk komersial telah diserahterimakan kepada konsumen, di antaranya SOHO Manhattan, SOHO Wallstreet, Bizpark PIK2, Rukan Milenial, serta Rukan Asia Afrika. Produk-produk ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis yang semakin berkembang di kawasan tersebut.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya momentum pengembangan kawasan bisnis di PIK2.

“Sepanjang tahun 2025, CBDK berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp2,5 triliun dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 48% YoY menjadi Rp1,4 triliun. Kami juga melihat peningkatan kualitas profitabilitas dengan margin laba kotor mencapai 66% dan margin laba bersih sebesar 54%, yang mencerminkan semakin optimalnya monetisasi aset serta meningkatnya kontribusi produk dengan margin tinggi di kawasan CBD PIK2,” ujar Steven Kusumo.

Secara fundamental, perusahaan juga memiliki posisi keuangan yang cukup solid. Hingga akhir 2025, total aset CBDK tercatat sekitar Rp23 triliun.