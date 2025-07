DiSus-C, Inovasi Terkini BYD Merevolusi Suspensi untuk Kenyamanan di Setiap Kondisi

jpnn.com - TANGERANG SELATAN - Build Your Dream (BYD) Company Limited terus menunjukkan kepeloporannya dalam inovasi di bidang kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, perusahaan asal Tiongkok itu memperkenalkan DiSus-C sebagai inovasi mutakhirnya dalam hal suspensi.

DiSus-C sebagai inovasi terdepan BYD merupakan Intelligent Damping Body Control System yang mengombinasikan berbagai teknologi sensor, kecerdasan komputasi, dan kontrol elektronik untuk menjamin pengalaman berkendara yang stabil, nyaman, sekaligus aman di segala kondisi jalan.

Salah satu model BYD yang telah dipasangi teknologi DiSus-C ialah New BYD Seal 2025.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan menyatakan BYD sebagai perusahaan berbasis riset membuka babak baru dalam transformasi industri otomotif di Indonesia, khususnya untuk kendaraan New Energy Vehicles (NEV), melalui pengembangan inovasi teknologi.

"Kami percaya bahwa kemajuan inovasi teknologi, terutama di bidang otomotif, sangat penting untuk mendorong implementasi kendaraan listrik yang lebih luas. Pada kesempatan ini, kami juga memperkenalkan BYD DiSus, teknologi revolusioner yang menjadi simbol kesungguhan kami dalam menghadirkan terobosan nyata di industri kendaraan NEV," ujarnya.

Sistem kerja DiSus-C melalui tiga tahapan utama, yaitu Perception Layer, Decision Layer, dan Execution Layer. Pada Perception Layer, berbagai sensor canggih, seperti acceleration sensor dan ride height sensor, terus-menerus memantau perubahan kondisi jalan, kecepatan, serta gaya yang memengaruhi kendaraan.

Setiap data dan informasi yang ditangkap menciptakan peta real-time atas situasi aktual di jalan dan kondisi kendaraan. Dengan demikian, Perception Layer memastikan sistem selalu waspada terhadap setiap tantangan dan perubahan.