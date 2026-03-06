Close Banner Apps JPNN.com
Disutradarai Hanung Bramantyo, Children of Heaven Segera Tayang di Bioskop

Jumat, 06 Maret 2026 – 18:18 WIB
Konferensi pers film Children of Heaven di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MD Pictures mengadaptasi film fenomenal karya Majid Majidi berjudul Children of Heaven.

Adapun Children of Heaven pertama kali dirilis pada 1997 silam.

Film itu dikenal sebagai salah satu karya sinema berpengaruh yang masuk nominasi Academy Awards untuk Best Foreign Language Film.

Sejak saat itu, Children of Heaven sudah diadaptasi ke berbagai versi, seperti film Singapura Homerun (2003), film India Bumm Bumm Bole (2010), dan film Tamil India Akka Kuruvi (2022)

Kali ini, giliran MD Pictures mengadaptasi Children of Heaven versi Indonesia dengan mempertahankan judul aslinya.

CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi mengaku sudah mengejar selama bertahun-tahun agar cerita dari film tersebut bisa diadaptasi oleh pihaknya.

"Cerita ini sudah kami kejar 7-8 tahun, akhirnya bisa jatuh ke tangan MD. Jadi, saya sangat bersyukur dan hasilnya sesuai ekspektasi saya," ungkap Manoj Punjabi dalam perilisan teaser poster dan official trailer film Children of Heaven di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Jarang kami puas dengan adaptasi film, karena sudah ada benchmark-nya dari film original, tetapi saya bisa bilang Anda semua tidak akan kecewa dengan adaptasi Children of Heaven ini," sambungnya.

