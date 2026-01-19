Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Ditagih Janji Soal Izin Tambang Rakyat di Kuansing, Plt Gubernur Riau Tegaskan Ini

Senin, 19 Januari 2026 – 14:25 WIB
Ditagih Janji Soal Izin Tambang Rakyat di Kuansing, Plt Gubernur Riau Tegaskan Ini - JPNN.COM
Plt Gubernur Riau SF Haryanto saat ditanya janji pemerintah soal penerbitan izin pertambangan rakyat, Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diusulkan Polda Riau.

Penegasan itu disampaikan Hariyanto saat menjawab cecaran pertanyaan dari awak media yang menagih janji pemerintah terkait regulasi tambang rakyat yang dianggap berlarut-larut sejak tahun lalu.

“Serius, sangat serius! Tadi sudah kami bentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja). Dalam satu dua hari ini, SK Tim Pokjanya akan keluar,” tegas SF Hariyanto di hadapan wartawan, Senin (19/01).

Baca Juga:

Hariyanto menjelaskan Tim Pokja tersebut nantinya akan bekerja secara terintegrasi untuk mempercepat proses administrasi dan teknis.

Dia juga menargetkan proses ini selesai dalam waktu dekat.

“Segera. Setiap minggu akan kami rapatkan di kantor gubernur,” tambahnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Plt Gubernur Riau juga menekankan bahwa IPR ini nantinya tidak akan diberikan kepada perorangan maupun perusahaan swasta besar.

Kebijakan ini murni ditujukan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui wadah yang legal.

Ini penegasan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat ditagih janji soal izin tambang rakyat di Kuansing, simak selengkapnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tambang rakyat  Izin Pertambangan Rakyat  Kuansing  plt gubernur riau  SF Hariyanto  Tambang  pertambangan 
BERITA TAMBANG RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp