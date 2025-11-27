Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Rindu kepada Anak-anak

Kamis, 27 November 2025 – 05:55 WIB
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aditya Zoni mengaku masih berkomunikasi dengan kakaknya, Ammar Zoni yang kini ditahan di Nusakambangan.

Pengakuan tersebut disampaikannya dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

"Menanya kabar dan lain-lain pasti melalui aku," kata Aditya Zoni.

Pemain sinetron itu menyebut Ammar Zoni sering menyatakan rindu kepada buah hati.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni pun meminta mantan istri Ammar Zoni yakni Irish Bella untuk mendokumentasikan anak-anaknya.

"Minta foto dan video. Sudah diminta dan dibuatkan," jelas aktor berusia 25 tahun itu.

Aditya Zoni pun mengungkap kondisi hubungan Ammar Zoni dan Irish Bella.

Dia memastikan silaturahmi keduanya baik-baik saja meski telah bercerai.

