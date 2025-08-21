Close Banner Apps JPNN.com
Ditantang Jalani Tes DNA di Luar Negeri, Pihak Ridwan Kamil Menanggapi Begini

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:34 WIB
Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Ridwan Kamil menanggapi tantangan warganet untuk melakukan tes DNA ulang di luar negeri. 

Tantangan tersebut seiring ketidakpercayaan warganet terkait adanya dugaan kecurangan hasil tes DNA yang dilakukan Dokkes Mabes Polri.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar menekankan pentingnya menghormati hasil tes DNA yang telah dilakukan Dokkes Mabes Polri.

Menurut Muslim, tes DNA yang dilakukan oleh Dokkes berlangsung dengan transparan, objektif, profesional, dan independen. 

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak, termasuk Lisa, untuk menghormati hasil yang telah diperoleh dari tes tersebut.

"Kalaupun mereka melakukan langkah, kami hormati juga, karena itu bagian dari upaya yang mereka lakukan," kata Muslim.

Kendati demikian, Muslim menyatakan pihaknya akan kooperatif jika ada arahan untuk melakukan tes DNA di luar negeri.

Dia menyatakan sudah seharusnya kliennya menerima apapun keputusan yang diambil. 

TAGS   Ridwan Kamil  tes dna  Lisa Mariana  tes dna ulang 
