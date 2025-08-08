Ditanya Isu Munaslub, Politikus Senior Golkar Ungkap Penjelasan, Ternyata...

Jumat, 08 Agustus 2025 – 17:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior Golkar Kahar Muzakir menyebut saat ini internal parpol berlambang Pohon Beringin tidak berencana melaksanakan Munaslub untuk mengganti kursi ketua umum.

"Enggak ada munaslub, ya," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

Eks Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan kondisi Golkar justru solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub.

"Iya. Lebih di atas solid," lanjut Kahar.

Pria kelahiran Sumatera Selatan (Sumsel) itu kemudian menerima pertanyaan soal upaya pihak luar Golkar mengguncang kepemimpinan Bahlil.

"Ah, itu biasa saja. Namanya politik. Biar ada berita laku," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tidak mau ambil pusing dengan isu munaslub di parpol yang dipimpinnya.

Menurut Bahlil Lahadalia, sampai saat ini tidak ada isu penyelenggaraan munaslub di Partai Golkar, karena internal parpol sedang solid.