Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ditanya Soal Cedera Ole Romeny, Exco PSSI: Mana Tahu Dapat Minyak Medan Karo

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:02 WIB
Ditanya Soal Cedera Ole Romeny, Exco PSSI: Mana Tahu Dapat Minyak Medan Karo - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menyinggung minyak Medan Karo saat ditanya peluang Ole Romeny tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Romeny masih dibekap cedera patah tulang yang dialami saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025.

Akibatnya, mantan pemain FC Utrecht itu dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon di Surabaya.

Baca Juga:

Candaan Exco PSSI Arya Sinulingga

Menanggapi kondisi tersebut, Arya Sinulingga melontarkan guyonan terkait peluang Romeny pulih lebih cepat.

"Mana tahu Romeny mendapatkan minyak-minyak dari Medan, Karo, itu lho. Tiba-tiba bisa, kita tidak tahu," ujar Arya.

Progres Pemulihan Cedera Ole Romeny

Di balik candaan itu, Arya juga menegaskan bahwa pemulihan Romeny berjalan sesuai progres.

Baca Juga:

Saat ini, striker berusia 25 tahun tersebut sudah mulai berlatih berjalan dengan bantuan anti-gravity treadmill.

"Kemarin kan melihat perkembangan sudah mulai jalan ya. Kami mengharapkan ada proses-proses yang cepat. Mudah-mudahan itu," kata Arya.

Minyak Medan Karo disebut-sebut Exco PSSI Arya Sinulingga saat ditanya soal cedera Ole Romeny

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ole Romeny  Exco PSSI  Timnas Indonesia  Arya Sinulingga  Ole Romeny Cedera 
BERITA OLE ROMENY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp