Ditanya Soal Cedera Ole Romeny, Exco PSSI: Mana Tahu Dapat Minyak Medan Karo

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:02 WIB

jpnn.com - Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menyinggung minyak Medan Karo saat ditanya peluang Ole Romeny tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Romeny masih dibekap cedera patah tulang yang dialami saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025.

Akibatnya, mantan pemain FC Utrecht itu dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon di Surabaya.

Candaan Exco PSSI Arya Sinulingga

Menanggapi kondisi tersebut, Arya Sinulingga melontarkan guyonan terkait peluang Romeny pulih lebih cepat.

"Mana tahu Romeny mendapatkan minyak-minyak dari Medan, Karo, itu lho. Tiba-tiba bisa, kita tidak tahu," ujar Arya.

Progres Pemulihan Cedera Ole Romeny

Di balik candaan itu, Arya juga menegaskan bahwa pemulihan Romeny berjalan sesuai progres.

Saat ini, striker berusia 25 tahun tersebut sudah mulai berlatih berjalan dengan bantuan anti-gravity treadmill.

"Kemarin kan melihat perkembangan sudah mulai jalan ya. Kami mengharapkan ada proses-proses yang cepat. Mudah-mudahan itu," kata Arya.