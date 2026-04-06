Ditanya Soal Move On, Azizah Salsha Beri Jawaban Begini

Senin, 06 April 2026 – 22:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Nadif Zahiruddin.

Namun, ketika ditanyai soal status hubungannya tersebut, dia memilih bungkam.

Zize, sapaannya, menutup rapat informasi mengenai kehidupan asmaranya tersebut.

"Terima kasih. Sampai berjumpa, terima kasih ya," kata Azizah Salsha di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (5/4).

Ditanyai soal move on dari Pratama Arhan, putri politikus Andre Rosiade itu hanya memberikan jawaban yang bijak.

Azizah Salsha memastikan bahwa kehidupan harus tetap berjalan ke depannya.

"Kita harus hidup terus berjalan," ucapnya.

Menurut Azizah Salsha, proses move on adalah bagian dari sebuah perjalanan hidup.