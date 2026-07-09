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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ditanya Temuan Foto Jampidsus di Rumah Mewah Sentul, Polri: Masih Didalami

Kamis, 09 Juli 2026 – 16:39 WIB
Ditanya Temuan Foto Jampidsus di Rumah Mewah Sentul, Polri: Masih Didalami - JPNN.COM
Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut pihaknya masih mendalami foto yang ditemukan penyidik ketika menggeledah rumah mewah di Sentul. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengaku belum bisa memastikan sosok dalam foto yang ditemukan penyidik pihaknya ketika menggeledah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat, Rabu (8/7).

Hal demikian dikatakan Totok saat menanggapi kabar ada foto kelurga Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah saat penyidik Kortas Tipidkor Polri menggeledah rumah di Sentul.

"Saat ini masih didalami, mohon waktu," kata dia ditemui di kantor Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/7).

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Totok mengaku tak ingin berspekulasi soal foto yang ditemukan penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro ialah milik Febrie. 

"Tunggu dahulu," katanya.

Sebelumnya, beredar di media sosial penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro menggeledah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat, Rabu.

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Dalam video yang beredar, perekam memperlihatkan sebuah foto keluarga di rumah yang digeledah. 

Foto itu tampak dipajang dalam sebuah ruangan area dalam rumah dengan memakai bingkai kayu berwarna perak.

Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut pihaknya masih mendalami foto yang ditemukan penyidik ketika menggeledah rumah mewah di Sentul.

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TAGS   Jampidsus  Totok Suharyanto  Rumah Mewah  Febrie Adriansyah 
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