JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ditekuk Mali, Timnas U-17 Indonesia Kubur Mimpi Raih Piala Kemerdekaan 2025

Senin, 18 Agustus 2025 – 22:52 WIB
Ditekuk Mali, Timnas U-17 Indonesia Kubur Mimpi Raih Piala Kemerdekaan 2025 - JPNN.COM
Fadly Alberto Hengga saat berlaga pada ajang Piala Kemerdekaan 2025 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menelan kekalahan atas Mali di laga pemungkas Piala Kemerdekaan 2025.

Berlaga di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (18/8/2025), skuad asuhan Nova Arianto menyerah dengan skor tipis 1-2.

Jala gawang Timnas Indonesia U-17 yang dikawal Daffa Al Gasemi itu bobol melalui Zoumana Ballo pada menit ke-22 dan Seydou Dembele (34').

Gol balasan Garuda Muda dicetak oleh Fadly Alberto Hengga pada menit ke-38.

Hasil ini membuat Timnas U-17 Indonesia harus mengubur impian mempersembahkan gelar juara pada HUT ke-80 RI.

Tercatat dari tiga laga yang dijalani, Putu Panji dan kolega hanya mampu mengemas satu kemenangan, satu imbang, dan sekali kalah.

Satu-satunya kemenangan tercipta saat Indonesia mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0.

Adapun Mali berhak membawa pulang Piala Kemerdekaan 2025.

Timnas Indonesia U-17 telan kekalahan di laga pemungkas Piala Kemerdekaan 2025 atas Mali, Senin (18/8)

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  timnas u-17  Piala Kemerdekaan 2025  Mali 
