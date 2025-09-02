Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Ditembak 3 Kali, Diplomat RI di Peru Zetro Leonardo Purba Tewas

Selasa, 02 September 2025 – 12:17 WIB
Ditembak 3 Kali, Diplomat RI di Peru Zetro Leonardo Purba Tewas - JPNN.COM
Diplomat KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Foto: ANTARA/HO-KBRI Lima

jpnn.com - JAKARTA - Seorang diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat.

Menurut laporan media setempat Panamericana Television, yang dipantau di Jakarta pada Selasa, diplomat tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seseorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.

Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima tersebut dilaporkan sedang bersepeda bersama istrinya saat ditembak.

Baca Juga:

Zetro Purba sempat dievakuasi ke Klinik Javier Prado. Namun, nyawanya tak dapat diselamatkan.

Sang istri selamat dari penyerangan tersebut, dan ia saat ini masih di bawah perlindungan kepolisian setempat.

Menurut informasi dari pihak kepolisian setempat, Zetro baru tiba di Peru untuk tugas diplomatiknya lima bulan yang lalu.

Baca Juga:

Zetro diketahui sempat bertugas di KJRI Melbourne, Australia.

Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya sang diplomat.

Diplomat RI di Peru Bernama Zetro Leonardo Purba tewas setelah ditembak 3 kali oleh orang tidak dikenal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diplomat  KBRI  Peru  Zetro Leonardo Purba  Tewas  Ditembak  pembunuhan 
BERITA DIPLOMAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp