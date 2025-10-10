DITERAPI by Dr Imelda Hadir di Jakarta Timur

jpnn.com, JAKARTA - DITERAPI membuka cabang ke-10 nya di Jakarta Timur pada Rabu (8/10). Kali ini Diterapi menggandeng salah satu dokter yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang medis, yakni dr Imelda.

Bersama rekannya, Yuni, dr Imelda mantap berkolaborasi membuka DITERAPI yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur.

Terlebih, keduanya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan terkait kesehatan.

Dari situ muncul keinginan membuka DITERAPI untuk membantu permasalahan berbagai penyakit dengan layanan pengobatan holistik.

"Pengalaman dari merawat saudara dan keluarga yang terkena penyakit selama bertahun-tahun, tentu kita enggak ingin melihat orang yang kita sayangi berlarut sakitnya dan saya lihat Diterapi ini bisa menjadi solusi secercah harapan untuk mengembalikan semangat hidup," ujar dr Imelda.

"Kalau saya ini survivor kanker," saut Yuni.

Menurut dr Imelda, Jakarta Timur dirasa cocok untuk lokasi DITERAPI lantaran belum ada di lokasi tersebut.

Oleh karena itu Diterapi by dr Imelda ini hadir sebagai solusi supaya lebih mudah menjangkau pasien.