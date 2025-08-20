Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Dua Motor di Cipayung Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang menimpa dua motor di Jakarta Timur pada Rabu (20/8/2025) sore.

Kepala Satuan Tugas Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Timur Ali Kojim mengatakan insiden tersebut terjadi di Jalan Bambu Mas RT 005/RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Cipayung.

"Dua motor yang tertimpa pohon tumbang itu sedang terparkir," kata Ali Kojim saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kedua motor mengalami sedikit kerusakan.

"Kerugiannya tidak ada, hanya saat tertimpa jatuh saja, motor kembali bisa digunakan," ujar Ali.

Ali menjelaskan, laporan pohon tumbang di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 16.05 WIB. Petugas Korwil BPBD Jakarta Timur bersama personel gabungan langsung menuju lokasi untuk proses evakuasi.

Penanganan melibatkan dua personel BPBD DKI Jakarta dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bambu Apus. Proses penanganan berlangsung sekitar satu jam dan lalu lintas kembali normal.

"Pohon yang tumbang itu pohon mangga dengan ketinggian 15 meter dengan diameter 20 sentimeter (cm). Awal penanganan kami lakukan sekitar pukul 16.30 WIB. Lalu pukul 17.30 WIB sudah selesai ditangani," ucap Ali.