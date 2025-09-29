Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Diterjang Puting Beliung, Atap SMP Negeri 39 Palembang Ambruk

Senin, 29 September 2025 – 10:40 WIB
Diterjang Puting Beliung, Atap SMP Negeri 39 Palembang Ambruk - JPNN.COM
Atap SMP Negeri 39 Gandus Kota Palembang ambruk akibat diterjang angin puting beliung, Minggu (28/9/2025) malam. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Atap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 39 Gandus, Kota Palembang ambruk akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu (28/9/2025) malam.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Affan Mahali langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan dan memastikan langkah penanganan segera dilakukan.

Menurutnya, kunjungan Disdik sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan serta kelangsungan proses belajar mengajar.

Baca Juga:

“Kami tidak ingin menunda. Begitu mendapat laporan, saya langsung minta tim untuk turun ke lokasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas belajar siswa," ungkap Affan, Senin (29/9/2025) pagi.

Saksi mata dan staf sekolah mengungkapkan angin puting beliung mulai terasa sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam hitungan menit, angin berputar dengan kecepatan tinggi menyapu area sekolah dan menyebabkan bagian atap aula serta beberapa ruang kelas roboh.

Baca Juga:

Untungnya, saat kejadian tidak ada aktivitas di sekolah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Dinas Pendidikan Kota Palembang telah menginstruksikan agar proses rehabilitasi bangunan segera dimulai.

Diterjang angin puting beliung, atap SMP Negeri 39 Gandus Kota Palembang ambruk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puting Beliung  Angin Puting Beliung  Palembang  Sumatera Selatan 
BERITA PUTING BELIUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp