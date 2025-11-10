Diterpa Berbagai Isu Miring Di Tengah Perceraiannya, Hamish Daud Beri Tanggapan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Di tengah kasus perceraian tersebut, isu perselingkuhan dan tudingan negatif terhadap Hamish Daud pun muncul.

Hamish mengaku dirinya baru mengetahui soal kabar tudingan orang ketiga dalam rumah tangga mereka itu, setelah dirinya keluar dari rumah sakit beberapa waktu lalu.

"Saya dua hari ini, kan, baru keluar dari rumah sakit, baru habis operasi. Pas saya keluar, 'ini kenapa ada ramai-ramai seperti ini?'. Ini cuma saya, mungkin butuh penjelasan saja karena, kan, memang mungkin perpisahan saya sama Yaya (Raisa) jadi omongan," ujar Hamish Daud di kawasan Jakarta Selatan.

"Jadi, orang juga lagi nyari kenapa bisa mungkin pisah dengan secara baik, ada lebih dari itu atau enggak," sambungnya.

Namun, dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Raisa masih terjalin baik, meski mereka sepakat untuk bercerai.

"Tetapi, jujur saya sama Yaya tuh best friend, you know? Enggak ada yang aneh-aneh," kata Hamish Daud.

Dia pun hanya tertawa kecil dan menanggapi santai ketika ditanyai soal isu kehamilan di luar nikah yang menyeret nama seorang perempuan.