Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:20 WIB
Diterpa Isu Kurang Sedap, Federico Barba Pilih Fokus Jelang Laga Persib vs PSM - JPNN.COM
Bek Persib Federico Barba dalam konferensi pers pralaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Federico Barba mengaku tak terganggu dengan rumor tentang dirinya. Menjelang pertandingan melawan PSM Makassar, Barba memilih fokus pada klub yang dibelanya saat ini.

Rumor kepergian Federico Barba belakangan berembus kencang. Isu menyebut jika pemain asal Italia itu akan kembali ke negaranya dan bergabung dengan klub Serie B, Pescara.

Di tengah rumor yang sedang berkembang, Barba tetap harus fokus dan menjalankan tugasnya di atas lapangan.

Baca Juga:

Apalagi laga tunda kontra PSM itu penting, untuk bisa menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

"Tidak (terganggu), saya hanya fokus untuk pertandingan besok," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12).

Menurutnya, rumor dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Dia pun tak membantah atau membenarkan perihal isu yang jadi pertanyaan Bobotoh.

Baca Juga:

Fokusnya saat ini ialah bermain dengan maksimal, demi kemenangan tim.

"Saya hanya memikirkan bagaimana pertandingan besok, tidak ada yang lain sekarang," tuturnya.

Federico Barba menegaskan tak terganggu dengan rumor dirinya pulang ke Italia. Bek Persib itu memilih fokus menghadapi PSM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Federico Barba  Persib vs PSM Makassar  BRI Super League  bek Persib Bandung Federico 
BERITA FEDERICO BARBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp