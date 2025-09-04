Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem: Kebenaran Akan Terungkap

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi ditetapkan tersangka seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis.

Nadiem mengaku tidak melakukan apa pun terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek seusai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program pengadaan tersebut.

“Saya tidak melakukan apa pun. Tuhan akan melindungi. Kebenaran akan keluar,” katanya ketika keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan bahwa dirinya merupakan sosok yang mengutamakan kejujuran dan integritas.

“Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu, kejujuran nomor satu,” ujarnya.

Ketika berada di dalam mobil tahanan, Nadiem menyampaikan pesan kepada keluarganya untuk menguatkan diri.

“Untuk keluarga saya dan empat balita saya, kuatkan diri. Kebenaran akan ditunjukkan. Allah melindungi saya. Allah tahu kebenarannya,” ucapnya.

Pada Kamis sore, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.