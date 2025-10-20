Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ditetapkan Jadi Tersangka, Lisa Mariana Siap Hadapi Semua

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:42 WIB
Ditetapkan Jadi Tersangka, Lisa Mariana Siap Hadapi Semua - JPNN.COM
Lisa Mariana jadi tersangka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengungkapkan respons kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Dia mengatakan Lisa Mariana siap menghadapi proses hukum yang berjalan.

"Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini. Karena ini kan masih perlu diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik," ujar Jhonboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa pihaknya juga menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Jhonboy juga memastikan Lisa Mariana bakal kooperatif.

"Kami menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Bareskrim ini dan klien kami juga mentaati hukum, ya dia tetap kooperatif."

Baca Juga:

"Dari awal sampai sekarang tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia mempertanyakan soal dugaan pencemaran nama baik yang disangkakan terhadap kliennya.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengungkapkan respons kliennya setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  kasus pencemaran nama baik  kasus Lisa Mariana  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp